Visite et table ronde au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh

Informations pratiques

Vicq-sur-Breuilh

Visite et table ronde au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Visite & table ronde proposées par Gabriel Rétif

Observer, comprendre et découvrir les techniques de façonnage de la céramique et de ses décors

À la suite d’une visite commentée de l’exposition Faut-il couper les tiges ? , Gabriel Rétif vous propose un atelier-table ronde consacré au comment de la création céramique ses techniques de façonnage et de décor, sa faisabilité, sa diversité et la richesse de ses savoir-faire, pour découvrir le vaste éventail des productions qui nous entoure grès, porcelaine, faïence… Décryptez ensemble quelques-unes des recettes les plus savoureuses du décor sur céramique à travers un tour d’horizon de ses multiples formes, de son apparition à ses évolutions au fil du temps. .

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Visite et table ronde au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy

L’événement Visite et table ronde au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne