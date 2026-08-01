Visite et table ronde au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh
mercredi 5 août 2026 · Le bourg · Vicq-sur-Breuilh
Informations pratiques
Vicq-sur-Breuilh
Visite et table ronde au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Visite & table ronde proposées par Gabriel Rétif
Observer, comprendre et découvrir les techniques de façonnage de la céramique et de ses décors
À la suite d’une visite commentée de l’exposition Faut-il couper les tiges ? , Gabriel Rétif vous propose un atelier-table ronde consacré au comment de la création céramique ses techniques de façonnage et de décor, sa faisabilité, sa diversité et la richesse de ses savoir-faire, pour découvrir le vaste éventail des productions qui nous entoure grès, porcelaine, faïence… Décryptez ensemble quelques-unes des recettes les plus savoureuses du décor sur céramique à travers un tour d’horizon de ses multiples formes, de son apparition à ses évolutions au fil du temps. .
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite et table ronde au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy
L’événement Visite et table ronde au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne
À voir aussi à Vicq-sur-Breuilh (Haute-Vienne)
- Visite et Atelier Télé-Mouchoirs au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh 5 août 2026
- Visite guidée du Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh 6 août 2026
- Stages de théâtre Vicq-sur-Breuilh 12 août 2026
- Festi’Marché Vicq-sur-Breuilh 13 août 2026
- Visite et Atelier Mosaïque florale au Musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh 13 août 2026