Visite exceptionnelle de la salle du jubé de Noyon, Cloître de la Cathédrale Notre-Dame, Noyon

Informations pratiques

Visite exceptionnelle de la salle du jubé de Noyon Dimanche 20 septembre, 16h00 Cloître de la Cathédrale Notre-Dame Oise

Limité à 19 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

En 2024, la ville de Noyon eut l’honneur de remporter le Loto du patrimoine pour faire restaurer l’aile est du cloître de la cathédrale. Profitez de cette dernière visite avant le lancement des travaux pour découvrir ce bâtiment exceptionnel, qui abrite aujourd’hui les vestiges de l’ancien mur de jubé.

Cloître de la Cathédrale Notre-Dame Parvis de la cathédrale – 60400 Noyon Noyon 60400 Oise Hauts-de-France 03 44 44 21 88 http://www.ville-noyon.fr

En 2024, la ville de Noyon eut l’honneur de remporter le Loto du patrimoine pour faire restaurer l’aile est du cloître de la cathédrale. Profitez de cette dernière visite avant le lancement des pour…

©Ville de Noyon