Visite exceptionnelle des réserves du musée Journées Européennes du patrimoine Service Patrimoine Parthenay-Gâtine Parthenay
samedi 19 septembre 2026 · Service Patrimoine Parthenay-Gâtine · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Visite exceptionnelle des réserves du musée Journées Européennes du patrimoine
Service Patrimoine Parthenay-Gâtine 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des journées Européennes du patrimoine participez à une visite exceptionnelle des réserves du musée.
Réservation obligatoire (jauge très limitée) ! .
Service Patrimoine Parthenay-Gâtine 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@parthenay.fr
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English : Visite exceptionnelle des réserves du musée Journées Européennes du patrimoine
L’événement Visite exceptionnelle des réserves du musée Journées Européennes du patrimoine Parthenay a été mis à jour le 2026-05-28 par CC Parthenay Gâtine
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