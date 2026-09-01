Visite exceptionnelle des réserves du musée Journées Européennes du patrimoine Service Patrimoine Parthenay-Gâtine Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Visite exceptionnelle des réserves du musée Journées Européennes du patrimoine

Service Patrimoine Parthenay-Gâtine 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journées Européennes du patrimoine participez à une visite exceptionnelle des réserves du musée.

Réservation obligatoire (jauge très limitée) ! .

Service Patrimoine Parthenay-Gâtine 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@parthenay.fr

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English : Visite exceptionnelle des réserves du musée Journées Européennes du patrimoine

L’événement Visite exceptionnelle des réserves du musée Journées Européennes du patrimoine Parthenay a été mis à jour le 2026-05-28 par CC Parthenay Gâtine