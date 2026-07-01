Visite exceptionnelle du bassin cathédrale souterrain, Bassin de stockage et de dépollution des eaux pluviales – La Grenouillère, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Bassin de stockage et de dépollution des eaux pluviales - La Grenouillère · Bordeaux

Informations pratiques

Visite exceptionnelle du bassin cathédrale souterrain Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 Bassin de stockage et de dépollution des eaux pluviales – La Grenouillère Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Entrez dans les entrailles de la ville : immersion dans un bassin cathédrale

Venez vous immerger dans ce bassin enterré, véritable cathédrale souterraine, insoupçonnable depuis la surface.

Réalisé dans le cadre du dispositif de lutte contre les inondations et pour le traitement des eaux pluviales, cet ouvrage impressionnant atteint 24 mètres de profondeur et peut stocker jusqu’à 65 000 m³ d’eau.

Un lieu monumental, au service de la résilience urbaine, à découvrir exceptionnellement à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Bassin de stockage et de dépollution des eaux pluviales – La Grenouillère 136 avenue Emile Counord, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://leaubordeauxmetropole.fr/la-regie/nos-evenements/jep2026/grenouillere »}] Réalisation phare de la communauté urbaine de Bordeaux, le bassin de stockage et de dépollution des eaux pluviales de La Grenouillère fait partie intégrante du dispositif de lutte contre les inondations.

Entrez dans les entrailles de la ville : immersion dans un bassin cathédrale

© JB Mengès – Bordeaux Métropole