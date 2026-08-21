Visite exclusive de l’herbarium du Jardin botanique de Bordeaux, Jardin botanique de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Visite exclusive de l’herbarium du Jardin botanique de Bordeaux 19 et 20 septembre Jardin botanique de Bordeaux Gironde

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite exceptionnelle de l’herbier du Jardin botanique de Bordeaux

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Jardin botanique ouvre les portes de son herbier, un espace habituellement inaccessible au public.

Cette visite exceptionnelle permettra de découvrir l’une des plus importantes collections d’herbiers de France, composée d’environ 480 000 planches conservées à plat dans des boîtes adaptées. Parmi elles figure l’herbier de Cardoze, réalisé en 1702 et considéré comme l’un des plus anciens de France, ainsi que celui de Campaigne, datant de 1735.

Au XVIIIe siècle, les herbiers offraient un aperçu précieux de la flore locale et exotique. Les plantes séchées servaient de référence pour identifier et recenser de nouvelles espèces. Aujourd’hui encore, ces collections constituent des témoins essentiels de la biodiversité passée et permettent d’étudier l’évolution de la répartition et de l’abondance des espèces.

Public familial, à partir de 12 ans. Présence d’un adulte obligatoire.

Événement gratuit, sur réservation au 05 56 52 18 77.

Les horaires seront communiqués prochainement.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Jardin botanique de Bordeaux Esplanade Linné, 33000 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 52 18 77 http://jardin-botanique-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/Société-Linnéenne-de-Bordeaux-association-naturaliste-174543279366497/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 52 18 77 »}] Le jardin botanique de Bordeaux ne ressemble à aucun autre. Inauguré en 2007, il est innovant par l’architecture de ses bâtiments et la mise en scène du jardin. Pour la visite guidée rendez-vous à l’accueil du jardin botanique.

Visite exceptionnelle de l’herbier du Jardin botanique de Bordeaux

© V. LHULLIER – Ville de Bordeaux