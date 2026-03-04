Visite-exposition d’art floral japonais (ikebana), Jardin Hana-ryu, La Rochelle

Visite-exposition d’art floral japonais (ikebana) 5 – 7 juin Jardin Hana-ryu Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite-exposition d’art floral japonais (ikebana)

Dans un atelier lumineux, vous pourrez découvrir une grande variétés d’arrangements ikebana de l’école Ohara, école japonnaise, et vous laisser porter par le charme de ces réalisations, poétiques et reposantes. Vous ressentirez un sentiment d’harmonie naturelle résultant de la combinaison des matériaux, des formes et des couleurs différentes. Vous constaterez quelques points caractéristiques: l’utilisation en petite quantité de végétaux permettant d’en saisir leur essence profonde, le respect des saisons car l’homme vit dans le temps présent, l’asymétrie symbolisant le monde en devenir, le vide mettant en valeur chaque élément, et enfin l’harmonie entre l’arrangement, son contenant et le lieu où il est exposé.

Nadège, une des professeurs, se fera un plaisir de partager sa passion et vous proposera si le coeur vous en dit un après midi découverte de cet art à part entière.

Jardin Hana-ryu 232 Avenue des Corsaires 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Bel Air Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 71 65 36 47 http://hanaryu.com Nadège et Claude vous ouvrent les portes de leur jardin qui reflète leur goût pour la nature et les influences de leurs voyages, dans les pays méditerranéens et surtout le Japon qui les a imprégnés durablement.

Les 500 m² du jardin mettent à profit les orientations : zone humide au nord, plus sèche au sud. Il en découle une grande variété de végétaux permettant d’offrir plusieurs points de vue. Un jardin de ville surprenant par les arbres qui lui font un écrin et par l’impression de fraîcheur qui s’en dégage, enchanteur avec le bruit du vent dans les arbres et le chant des oiseaux, envoutant par le parfum des fleurs. Possibilité de se garer sur le trottoir en face de la maison

Visite-exposition d’art floral japonais (ikebana)

©claudeBerthomet