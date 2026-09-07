Visite exposition Grasse/ Fragments d’un récit photographique / Alain SABATIER, Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire, Grasse

Informations pratiques

Visite exposition Grasse/ Fragments d’un récit photographique / Alain SABATIER Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À 10h et à 14h

Visite de l’exposition

L’exposition Grasse/ Fragments d’un récit photographique/ Alain Sabatier est une invitation à découvrir le point de vue du photographe. A la fois témoin de son temps et créateur d’images poétiques, il documente et rend l’instant intemporel. Une sélection d’œuvres argentiques en noir et blanc issue de l’exposition Grasse, portrait d’une ville provençale de 1982 conservée à la bibliothèque patrimoniale – photos Alain Sabatier (Grasse, 1945), collaboration scientifique Jean-Claude Poteur (Grasse, 1945-2017) –, illustre le récit photographique d’Alain Sabatier sur la ville de Grasse, et nous propose de bâtir notre propre histoire. Le parcours d’exposition aborde les thèmes de la lumière, du cadrage, de la composition ou encore du mouvement. Les fragments présentés, évocateurs, permettent à chacun d’écrire son rapport au patrimoine, qui comme la pellicule d’Alain Sabatier, est forcément sensible.

Sur inscription, tout public

Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire 1 impasse ernest boursier mougenot, 0630 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 53 https://www.mediatheques.grasse.fr/ [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-grasse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0497055853 »}] La Bibliothèque Patrimoniale Villa Saint-Hilaire propose une offre culturelle et documentaire axée sur le rapport individuel entre l’Homme et la Nature qui conjugue le patrimoine écrit et les ouvrages contemporains. La bibliothèque patrimoniale, conserve et met à disposition du public des fonds anciens variés. Créée à la Révolution française en partie sur les saisies révolutionnaires, la bibliothèque de Grasse conserve essentiellement des documents imprimés, manuscrits et iconographiques mais aussi des objets. Du manuscrit du XIIème siècle aux éditions rares sur l’art des jardins du XX ème siècle, en passant par des objets de collections insolites, les fonds patrimoniaux sont dignes d’un cabinet de curiosités ! Les collections de la Villa Saint-Hilaire sont conservées, restaurées et valorisées dans un constant souci de pédagogie et de partage avec les publics. Les fonds patrimoniaux sont consultables sur réservation dans la salle Georges Bard dédiée à la consultation des documents précieux, et en partie accessible sur notre bibliothèque numérique.

C’est également un centre de ressources Maison, Jardin & Paysage Les collections de lecture publique se déploient dans les thématiques de la maison, de l’art de vivre, du jardin, des paysages mais aussi dans un pôle documentaire d’excellence en parfumerie.

Tout au long de l’année, la Villa Saint-Hilaire propose une programmation culturelle diversifiée autour de ses collections. Expositions, ateliers, conférences, lectures, rencontres sont autant d’actions culturelles menées au sein de la bibliothèque patrimoniale. Parking gratuit à proximité.

Places de stationnement mises à disposition le mercredi et le samedi de 10h à 18h et pendant les vacances scolaires.

Accès bus ligne B (Arrêt Saint-Hilaire)

À 10h et à 14h

© coll Bibliothèque & Médiathèques de Grasse