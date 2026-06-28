Visite express Architecture, Musée Pincé, Angers

Informations pratiques

Visite express Architecture 19 et 20 septembre Musée Pincé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Accompagné d’une médiatrice, venez découvrir l’hôtel de Pincé, édifice majeur de la Renaissance angevine, transformé à la fin du 19e siècle en musée.

Musée Pincé 32 Rue Lenepveu, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241053800 https://musees.angers.fr/les-lieux/musee-pince/index.html L’édifice a été bâti entre 1528-1529 et la fin des années 1530 pour Jean de Pincé, seigneur du Bois de Savigné, lieutenant criminel en la sénéchaussée de l’Anjou et plusieurs fois maire d’Angers.

Il comprend deux corps de logis disposés en équerre de part et d’autre d’une imposante tour d’escalier surmontée d’une chambre haute.

Accompagné d’une médiatrice, venez découvrir l’hôtel de Pincé, édifice majeur de la Renaissance angevine, transformé à la fin du 19e siècle en musée.

©Musées d’Angers