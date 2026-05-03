Visite extérieure du pigeonnier de Soucelles, pigeonnier de soucelles, Rives-du-Loir-en-Anjou

Visite extérieure du pigeonnier de Soucelles Dimanche 20 septembre, 10h00 pigeonnier de soucelles Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Animations toute la journée à la découverte du pigeonnier de Soucelles. Buvette sur place.

pigeonnier de soucelles square bacchus Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Soucelles Maine-et-Loire Pays de la Loire

Animations toute la journée à la découverte du pigeonnier de Soucelles. Buvette sur place.

Mairie de Rives-du-Loir-en-Anjou