Visite extérieure du pigeonnier de Soucelles, pigeonnier de soucelles, Rives-du-Loir-en-Anjou
Visite extérieure du pigeonnier de Soucelles, pigeonnier de soucelles, Rives-du-Loir-en-Anjou dimanche 20 septembre 2026.
Visite extérieure du pigeonnier de Soucelles Dimanche 20 septembre, 10h00 pigeonnier de soucelles Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Animations toute la journée à la découverte du pigeonnier de Soucelles. Buvette sur place.
pigeonnier de soucelles square bacchus Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Soucelles Maine-et-Loire Pays de la Loire
Animations toute la journée à la découverte du pigeonnier de Soucelles. Buvette sur place.
Mairie de Rives-du-Loir-en-Anjou
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