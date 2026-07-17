Visite extérieure : un patrimoine au plus près des installations, EDF Centrale nucléaire du Tricastin – Espace Odysselec, Saint-Paul-Trois-Châteaux

Informations pratiques

Visite extérieure : un patrimoine au plus près des installations 19 et 20 septembre EDF Centrale nucléaire du Tricastin – Espace Odysselec Drôme

Entrée gratuite • à partir de 12 ans • inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Une balade d’une heure en plein air autour du site vous attend pour cette visite.

Cette dernière composée de différents points d’observations stratégiques alliera découverte technique, sensibilisation à la transition énergétique, à l’environnement, tout en mettant en valeur le patrimoine et l’intégration du site dans son territoire.

Ce parcours innovant apportera des éléments d’information complémentaires à la visite des installations du site industriel.

Conçu pour tous les publics à partir de 12 ans, ce parcours est une invitation à mieux comprendre le rôle du site de Tricastin dans la production d’électricité bas carbone. Il rend accessibles des sujets complexes de manière pédagogique et immersive.

EDF Centrale nucléaire du Tricastin – Espace Odysselec Route du site du Tricastin, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0480428000 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/738/events/1530/animations [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/738/events/1530/animations »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.80.42.80.00 »}, {« type »: « email », « value »: « tricastin-eip@edf.fr »}] parking gratuit

Une balade d’une heure en plein air autour du site vous attend pour cette visite.

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