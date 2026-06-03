Visite Famille Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
Visite Famille Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris samedi 24 octobre 2026.
Découvrez, et faites découvrir à des enfants, un lieu chargé d’histoire, face à la tour Eiffel. Lors d’un parcours vivant et interactif de 45 minutes, petits et grands perceront les secrets du bâtiment construit en 1878, découvriront le mouvement Art déco ainsi que les œuvres présentes dans le théâtre et apprendront des anecdotes sur ce lieu mythique aujourd’hui dédié à la danse ! La visite s’appuie sur un livret de jeux ludiques pour apprendre en s’amusant.
Durée : 45 min
À partir de 5 ans
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Programmation – Visite-guidee Paris – Chaillot Théâtre national de la Danse 2026-2027
Découvrez Chaillot en Famille ! Plongez au cœur du Théâtre national de la Danse avec une visite spécialement conçue pour le jeune public.
Le samedi 24 octobre 2026
de 15h00 à 16h00
payant
De 8 à 13 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-24T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-24T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-24T15:00:00+02:00_2026-10-24T16:00:00+02:00
Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/visite-famille +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot
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