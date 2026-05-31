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Visite Famille Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Visite Famille Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Visite Famille Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris samedi 14 novembre 2026.

Lieu : Chaillot - Théâtre national de la Danse

Adresse : 1, place du Trocadéro et du 11 novembre

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Tarif : <ul>De 8 à 13 euros.</ul>

Découvrez, et faites découvrir à des enfants, un lieu chargé d’histoire, face à la tour Eiffel. Lors d’un parcours vivant et interactif de 45 minutes, petits et grands perceront les secrets du bâtiment construit en 1878, découvriront le mouvement Art déco ainsi que les œuvres présentes dans le théâtre et apprendront des anecdotes sur ce lieu mythique aujourd’hui dédié à la danse ! La visite s’appuie sur un livret de jeux ludiques pour apprendre en s’amusant.

Durée : 45 min

À partir de 5 ans

Vous n’êtes pas disponible ce jour-là ? Consultez ici nos autres dates de visites.
Programmation – Visite-guidee Paris – Chaillot Théâtre national de la Danse 2026-2027

Découvrez Chaillot en Famille ! Plongez au cœur du Théâtre national de la Danse avec une visite spécialement conçue pour le jeune public.
Le samedi 14 novembre 2026
de 15h00 à 16h00
payant

    De 8 à 13 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-14T16:00:00+01:00
fin : 2026-11-14T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-14T15:00:00+02:00_2026-11-14T16:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre  75016 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/visite-famille +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot


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