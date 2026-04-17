Visite famille de la musique chez les Gallo-Romains Musée de La Cour d’Or Metz

Metz

Visite famille de la musique chez les Gallo-Romains

Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Tibia double, flûte de Pan, cor, lyre, disque sonore, sistre… pour célébrer la fête de la musique, venez faire un saut dans le temps pour découvrir les instruments des Gallo-Romains !

Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte, 1h30, gratuit, sur réservation.Ouverture des réservations le 21 mai à 10h.Enfants

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Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Double tibia, panpipes, horns, lyres, sound discs, sistrums… to celebrate the Fête de la Musique, take a step back in time and discover the instruments of the Gallo-Romans!

Children aged 6 to 12 accompanied by an adult, 1hr30mins, free of charge, booking required, opening May 21 at 10am.

L’événement Visite famille de la musique chez les Gallo-Romains Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ