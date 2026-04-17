Visite famille de la musique chez les Gallo-Romains Musée de La Cour d’Or Metz
Visite famille de la musique chez les Gallo-Romains Musée de La Cour d’Or Metz dimanche 21 juin 2026.
Metz
Visite famille de la musique chez les Gallo-Romains
Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 10:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tibia double, flûte de Pan, cor, lyre, disque sonore, sistre… pour célébrer la fête de la musique, venez faire un saut dans le temps pour découvrir les instruments des Gallo-Romains !
Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte, 1h30, gratuit, sur réservation.Ouverture des réservations le 21 mai à 10h.Enfants
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Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Double tibia, panpipes, horns, lyres, sound discs, sistrums… to celebrate the Fête de la Musique, take a step back in time and discover the instruments of the Gallo-Romans!
Children aged 6 to 12 accompanied by an adult, 1hr30mins, free of charge, booking required, opening May 21 at 10am.
L’événement Visite famille de la musique chez les Gallo-Romains Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ
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