Rouen

Visite famille découvrir l’intelligence artificielle

115 Boulevard de l’Europe Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Visite interactive au cœur de l’exposition Destination IA.

Manipulations, jeux et échanges permettent de comprendre comment fonctionnent les intelligences artificielles et comment elles apprennent. .

115 Boulevard de l’Europe Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 reservation@scienceaction.asso.fr

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English : Visite famille découvrir l’intelligence artificielle

L’événement Visite famille découvrir l’intelligence artificielle Rouen a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité