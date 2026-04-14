Visite Famille: L’horloge et le magicien (dès 8 ans), Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Visite Famille: L’horloge et le magicien (dès 8 ans) Lundi 27 avril, 14h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

9€/5€/3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T14:30:00+02:00 – 2026-04-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-27T14:30:00+02:00 – 2026-04-27T16:00:00+02:00

L’automate et de la pendule mystérieuse du génial Jean-Eugène Robert-Houdin, n’auront plus de secret pour vous. Une visite pour s’évader dans le XIXe siècle moderne et fantasque à travers deux chefs-d’oeuvre créés par le père de la magie moderne. Emerveillement garanti!

1 Adulte par enfant ou fratrie obligratoirement

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229721468384 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Une visite pour s’évader dans le XIXe siècle à travers deux chefs-d’oeuvre créés par le père de la magie moderne. Emerveillement garanti! magie horloge

@PONS François