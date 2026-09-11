Visite flash Architecture, Musée des beaux-arts, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Musée des beaux-arts · Angers
Informations pratiques
Visite flash Architecture 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite flash de l’architecture du Logis Barrault.
Musée des beaux-arts 14 Rue du Musée, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 33241053800 https://musees.angers.fr/accueil/index.html Le musée des Beaux-Arts est abrité dans un ensemble architectural exceptionnel, composé d’un hôtel particulier du XVe siècle (Logis Barrault), d’un séminaire du XVIIe siècle et de bâtiment du XIXe siècle.
Le site offre 3000 m2 d’exposition permanente répartie entre deux parcours: le parcours Histoire d’Angers et le parcours Beaux-arts.
Visite flash de l’architecture du Logis Barrault.
©Musées d’Angers
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