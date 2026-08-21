Visite flash au Musée du Petit Palais : « Le temps à l’œuvre », Musée du Petit Palais, Avignon

Informations pratiques

Visite flash au Musée du Petit Palais : « Le temps à l’œuvre » 19 et 20 septembre Musée du Petit Palais Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visites flash « Le temps à l’œuvre »

Visites par Camille Fautras, médiatrice culturelle.

Comme nous, les œuvres vieillissent… Elles se fragilisent, se transforment avec le temps, etc. Une fissure, une restauration, une trace de brûlure de bougie, une couleur qui s’estompe sont autant de témoins silencieux de leur histoire. L’œuvre ne s’efface pas derrière ces marques ; elle s’y raconte !

Durée 30 mn

Intervention proposée de façon régulière dans la matinée (à partir de 10h et jusqu’à 12h30)

Musée du Petit Palais Place du Palais, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490864458 https://www.petit-palais.org Installé dans l’ancien palais des archevêques dont la construction commence au début du XIVe siècle lors de l’installation de la papauté à Avignon, le musée du Petit Palais jouit d’un emplacement prestigieux sur la place du Palais des Papes, au cœur du périmètre du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Grâce à cette situation exceptionnelle et à la qualité de ses collections, le musée du Petit Palais peut s’enorgueillir d’être l’un des grands musées européens du Moyen Âge. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mercredi au lundi.

Visites flash « Le temps à l’œuvre »

©Ville d’Avignon – Christophe Aubry