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Visite Flash, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

samedi 24 octobre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux

Visite Flash, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Mériadeck
Adresse
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Visite Flash Samedi 24 octobre, 15h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T15:30:00+02:00 – 2026-10-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T15:30:00+02:00 – 2026-10-24T16:00:00+02:00

Visite Flash, juste avant la lecture déssinée musicale, une bibliothècaire se rend disponible pour échanger autour de l’installation Epiphania, ballade sonore entre écoute des podcasts et découverte des ouvrages anciens précieusement conservés
Rendez-vous sur le pallier du 4ème étage.

Avec leur podcast Epiphania, l’auteur Aurélia Coulaty et le musicien Sol Hess rendent hommage à trois personnalités littéraires et voyageuses nées en Aquitaine au XIX° siècle
Portant sur le monde un regard curieux et divers, sensible, engagé, ils ont immortalisé la nature dans toute sa splendeur, ses ciels et levers de lune, reliant l’empreinte du pays natal aux lointains ailleurs

Illustration : Laureline Mattiussi

Écriture, narration : Aurélia Coulaty

Création sonore et musicale : Sol Hess

Partenariat : LANGAGE-TOI, ALCA

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://prologue-alca.fr/fr/actualites/des-plumes-dans-le-casque-0 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Epiphania

© Laureline Mattiussi

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