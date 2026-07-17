Visite Flash, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
samedi 24 octobre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux
Informations pratiques
Visite Flash Samedi 24 octobre, 15h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T15:30:00+02:00 – 2026-10-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T15:30:00+02:00 – 2026-10-24T16:00:00+02:00
Visite Flash, juste avant la lecture déssinée musicale, une bibliothècaire se rend disponible pour échanger autour de l’installation Epiphania, ballade sonore entre écoute des podcasts et découverte des ouvrages anciens précieusement conservés
Rendez-vous sur le pallier du 4ème étage.
Avec leur podcast Epiphania, l’auteur Aurélia Coulaty et le musicien Sol Hess rendent hommage à trois personnalités littéraires et voyageuses nées en Aquitaine au XIX° siècle
Portant sur le monde un regard curieux et divers, sensible, engagé, ils ont immortalisé la nature dans toute sa splendeur, ses ciels et levers de lune, reliant l’empreinte du pays natal aux lointains ailleurs
Illustration : Laureline Mattiussi
Écriture, narration : Aurélia Coulaty
Création sonore et musicale : Sol Hess
Partenariat : LANGAGE-TOI, ALCA
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://prologue-alca.fr/fr/actualites/des-plumes-dans-le-casque-0 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Epiphania
© Laureline Mattiussi
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Découverte de jeux avec un ludothécaire (6-12 ans), Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux 17 juillet 2026
- Visite : « cherche et trouve » médiéval, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 17 juillet 2026
- Alice haute comme trois portes, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux 17 juillet 2026
- Partir en livre, Place Ferdinand Buisson, Bordeaux 17 juillet 2026
- PARCOURS PHOTO 6, Sésame, Bordeaux 17 juillet 2026