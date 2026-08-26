Visite flash Cathédrale 43 Grande Rue Le Mans
jeudi 27 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite flash Cathédrale
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:30:00
fin : 2026-08-27 16:15:00
Date(s) :
2026-08-27
La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre… et de France.
Jauge de 20 personnes. .
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 40 28 17 22
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English :
Le Mans Cathedral offers a rich overview of the history of medieval architecture and houses numerous works of art. It also tells the story of the kings and queens of England and France.
L’événement Visite flash Cathédrale Le Mans a été mis à jour le 2026-08-06 par CDT72
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