Visite flash, Cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers, Sisteron
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers · Sisteron
Informations pratiques
Visite flash Samedi 19 septembre, 11h30 Cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers Alpes-de-Haute-Provence
Départ de la visite flash, à l’intérieur de la cathédrale, au point d’accueil.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite commentée flash de la cathédrale.
Cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers Place du Général de Gaulle, 04200 Sisteron, France Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492615450 https://www.sisteron.com/sisteron-a-decouvrir/a-visiter/cathedrale L’ancienne cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse ou plus communément appelée Notre-Dame-des-Pommiers (altération du mot « pomœrium » désignant l’espace entre les habitations et les remparts) mêle harmonieusement art roman et architecture Lombarde.
Cet édifice divisé en trois nefs aboutissant chacune sur une abside est bâti au XIIe siècle et est agrandi par la construction de plusieurs chapelles latérales entre la fin du XIIIe siècle, le début du XIVe siècle et le XVIIe siècle.
Visite commentée flash de la cathédrale.
Service Culture / Mairie de Sisteron
À voir aussi à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence)
- Visite libre du musée Gallo-Romain, Musée Gallo-Romain, Sisteron 18 septembre 2026
- Animations ponctuelles, Ecomusée du Pays Sisteronais, Sisteron 19 septembre 2026
- Visite libre de l’écomusée, Ecomusée du Pays Sisteronais, Sisteron 19 septembre 2026
- Visite libre du musée Edith ROBERT, Musée Édith-Robert – Musée Terre et Temps, Sisteron 19 septembre 2026
- Lancement de la chasse aux trésors, Musée Gallo-Romain, Sisteron 19 septembre 2026