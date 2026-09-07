Visite flash, Cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers, Sisteron

Informations pratiques

Visite flash Samedi 19 septembre, 11h30 Cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers Alpes-de-Haute-Provence

Départ de la visite flash, à l’intérieur de la cathédrale, au point d’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite commentée flash de la cathédrale.

Cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers Place du Général de Gaulle, 04200 Sisteron, France Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492615450 https://www.sisteron.com/sisteron-a-decouvrir/a-visiter/cathedrale L’ancienne cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse ou plus communément appelée Notre-Dame-des-Pommiers (altération du mot « pomœrium » désignant l’espace entre les habitations et les remparts) mêle harmonieusement art roman et architecture Lombarde.

Cet édifice divisé en trois nefs aboutissant chacune sur une abside est bâti au XIIe siècle et est agrandi par la construction de plusieurs chapelles latérales entre la fin du XIIIe siècle, le début du XIVe siècle et le XVIIe siècle.

Visite commentée flash de la cathédrale.

Service Culture / Mairie de Sisteron