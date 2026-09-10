Visite flash : Chapelle Notre-Dame des 7 Douleurs et Chapelle Vicomtale, Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs, Wambrechies
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs · Wambrechies
Informations pratiques
Visite flash : Chapelle Notre-Dame des 7 Douleurs et Chapelle Vicomtale Samedi 19 septembre, 11h30 Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs Nord
Limitée à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, Théo HOOREMAN, Responsable de l’Antenne wambrecitaine de CHAPELLES&CO*, vous invite à une visite flash (30 min) consacrée à deux joyaux méconnus du patrimoine local : la Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs et la Chapelle vicomtale, située au cœur de l’église paroissiale Saint-Vaast.
La Chapelle vicomtale abrite les sépultures des vicomtes de Robersart, fondateurs de l’hospice dont dépend toujours la Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs. Au fil de la visite, découvrez l’histoire de ces deux édifices emblématiques, témoins de la piété, de la générosité et de l’architecture du Wambrechies du XIXᵉ siècle.
Vous pénétrerez dans des chapelles édifiées et richement ornées grâce aux dons des derniers seigneurs de Wambrechies, avant de remonter le fil de l’histoire de l’hospice et de son lien, toujours vivant, avec la Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs.
Une immersion courte, mais riche en découvertes, pour mieux comprendre une page essentielle du patrimoine wambrecitain.
*CHAPELLES&CO est une association métropolitaine qui œuvre à la préservation, à la valorisation et à la transmission du patrimoine religieux vernaculaire (Chapelles, oratoires, niches votives, calvaires, … ) en favorisant leur découverte au plus grand nombre.
Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs 2 Rue Obert 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France 0665776718 https://www.chapellesandco.com/chapelle-notre-dame-des-sept-douleurs/ [{« type »: « email », « value »: « hooremantheo@gmail.com »}]
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, Théo HOOREMAN, Responsable de l’Antenne wambrecitaine de CHAPELLES&CO, vous invite à une visite flash (30 min) consacrée à deux joyaux méconnus…
©D.R
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