Visite Flash de la Maison Picassiette, Maison Picassiette, Chartres

Informations pratiques

Visite Flash de la Maison Picassiette 19 et 20 septembre Maison Picassiette Eure-et-Loir

Tarif spécial durant les Journées Européennes du Patrimoine : 5 €

Réservation fortement recommandée – Limité à 15 places par créneau horaire.

Durée de visite : 30 minutes puis temps libre sur site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Guidés par les gardiennes, vous entrez à la rencontre de Raymond Isidore né le 8 septembre 1900 à Chartres ; l’enfant, le jeune homme, le père de famille, l’employé de la ville, le bâtisseur de sa cathédrale…

Vous aurez la possibilité d’entrer dans la maison de Raymond et Adrienne afin de découvrir l’intérieur au plus près, un privilège réservé aux visiteurs accompagnés.

Pendant 30 minutes, les gardiennes vous dévoileront les clés de compréhension de cette oeuvre unique.

L’entrée libre est gratuite pendant les JEP 2026, les 19 et 20 septembre.

Profitez ensuite de la Terrasse et de la Boutique « Chez Raymond » pour déguster une limonade de Beauce ou vous offrir un petit souvenir.

Maison Picassiette 22 Rue du Repos, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237341078 https://www.maison-picassiette-chartres.com Raymond Isidore (1900-1964) , travailleur dans une fonderie puis fossoyeur municipal, achète le terrain à la fin des années 1920. De 1928 jusqu’aux années 1960, il construit et décore sa maison et son jardin, utilisant des débris de vaisselle et des fragments de porcelaine, de faïence et de verre. L’ensemble – maison d’habitation, chapelle, logement d’été, jardin d’hiver, trône bleu et statues – crée un monde imaginaire avec une iconographie naïve mélangeant différentes cathédrales de France, la Vierge, le Christ, la Tour Eiffel et diverses statues phalliques. Cet ensemble a été acquis par la Ville de Chartres en 1981 et transformé en musée.

« Entrez à l’intérieur de la maison, au plus prêt des détails éclatants ».

©TifN_Signes2023