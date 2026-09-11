Visite flash de l’amphithéâtre, Amphithéâtre Arles, Arles

Informations pratiques

Visite flash de l’amphithéâtre 19 et 20 septembre Amphithéâtre Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Accompagnés d’un guide conférencier, vous serez captivés par l’histoire et l’architecture de l’amphithéâtre, monument de spectacle consacré aux jeux et aux combats, construit à la fin du Ier siècle.

Amphithéâtre Arles 1 rond-point des arènes 13200 arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Accompagnés d’un guide conférencier, vous serez captivés par l’histoire et l’architecture de l’amphithéâtre, monument de spectacle consacré aux jeux et aux combats, construit à la fin du Ier siècle.

Axelle Digaud-Ville d’Arles