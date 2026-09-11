Visite flash de l’amphithéâtre, Amphithéâtre Arles, Arles
samedi 19 septembre 2026 · Amphithéâtre Arles · Arles
Informations pratiques
Visite flash de l’amphithéâtre 19 et 20 septembre Amphithéâtre Arles Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Accompagnés d’un guide conférencier, vous serez captivés par l’histoire et l’architecture de l’amphithéâtre, monument de spectacle consacré aux jeux et aux combats, construit à la fin du Ier siècle.
Amphithéâtre Arles 1 rond-point des arènes 13200 arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Accompagnés d’un guide conférencier, vous serez captivés par l’histoire et l’architecture de l’amphithéâtre, monument de spectacle consacré aux jeux et aux combats, construit à la fin du Ier siècle.
Axelle Digaud-Ville d’Arles
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