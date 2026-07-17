Visite flash de l’exposition « LGBTQomics », Musée de la bande dessinée, Angoulême

Informations pratiques

Visite flash de l’exposition « LGBTQomics » 19 et 20 septembre Musée de la bande dessinée Charente

Gratuit. Réservation sur place le jour même, places limitées à 25 personnes par visite, exposition déconseillée aux moins de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Durée : 30 minutes.

Entrez dans une autre histoire de la bande dessinée, longtemps restée dans l’ombre de la grande histoire du neuvième art, et qui ne demande qu’à être dévoilée.

Cette exposition d’envergure mondiale propose d’en retracer le parcours historique et esthétique. Elle met en lumière les engagements, les amours et les désirs d’artistes LGBTQIA+, ainsi que les représentations qu’ils et elles ont données à voir : corps, sexualité, érotisme, amours, amitiés, fiertés, militantisme, coming out…

Musée de la bande dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 65 65 https://www.citebd.org/ https://www.instagram.com/citedelabd/;https://www.facebook.com/laCite.citebd/ Musée de la bande dessinée Parking gratuit situé au 2 rue des Abras 16000 Angoulême.

Plusieurs places réservées aux personnes en situation de handicap.

Accès en bus Möbius lignes 6 et 9 arrêt la Cité ou navette gratuite N2 arrêt Pôle Image.

Durée 30 minutes

©Alison Bechdel