Visite flash : découverte de la galerie d’architecture contemporaine, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

Visite flash : découverte de la galerie d’architecture contemporaine Samedi 23 mai, 19h30 Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Des médiateurs sont présents dans le musée pour vous guider dans la découverte des œuvres, ils vous proposent de courtes présentations pour petits et grands.

Au programme « Soto : Le Pénétrable ou la traversée », l’Unité d’habitation de Le Corbusier et d’autres surprises…

Toutes les heures entre 19h30 et 22h00

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Paris Île-de-France https://www.citedelarchitecture.fr/fr

Visite flash « Découverte de la galerie d’architecture contemporaine »