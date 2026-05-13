Visite flash : découverte de la galerie d’architecture contemporaine, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
Visite flash : découverte de la galerie d’architecture contemporaine, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris samedi 23 mai 2026.
Visite flash : découverte de la galerie d’architecture contemporaine Samedi 23 mai, 19h30 Cité de l’architecture et du patrimoine Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Des médiateurs sont présents dans le musée pour vous guider dans la découverte des œuvres, ils vous proposent de courtes présentations pour petits et grands.
Au programme « Soto : Le Pénétrable ou la traversée », l’Unité d’habitation de Le Corbusier et d’autres surprises…
Toutes les heures entre 19h30 et 22h00
Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Paris Île-de-France https://www.citedelarchitecture.fr/fr
Visite flash « Découverte de la galerie d’architecture contemporaine »
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