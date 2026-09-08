Visite flash : découverte d’œuvres emblématiques des collections, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

Informations pratiques

Visite flash : découverte d’œuvres emblématiques des collections 19 et 20 septembre Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des médiateurs sont présents dans le musée pour vous guider dans la découverte des œuvres, ils vous proposent de courtes présentations pour petits et grands.

Au programme :

La galerie des peintures murales

Très haut, et parfois très caché, une visite flash pour découvrir de magnifiques peintures murales de l’époque médiévale, reproduites à grandeur à la Cité.

14h30, 15h, 16h et 17h30

La galerie d’architecture médiévale et classique : 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et17h30

La galerie d’architecture contemporaine : 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

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L’un des plus grands centres d’architecture au monde qui abrite un musée, une bibliothèque, un auditorium, une école pour architectes, une librairie spécialisée et un restaurant. 22 000m², où il fait bon découvrir, regarder, apprendre, construire, s’amuser…

La Cité propose une expérience inédite : un tour de France des plus belles constructions du Moyen-Âge à nos jours. Maquettes et reproductions grandeur nature ; Un musée de l’architecture en 3D !

Ouverte toute l’année : collections, expositions, visites guidées, activités pour enfants et en familles.

Appréhender l’architecture et mieux connaître le paysage qui nous entoure est à la portée de tous à la Cité.

L’ensemble des programmes sont à retrouver sur citedelarchitecture.fr

Visite flash

© Cité de l’architecture et du patrimoine – Jim Prunier