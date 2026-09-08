Visite flash : découverte d’œuvres emblématiques des collections, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Cité de l'architecture et du patrimoine · Paris
Informations pratiques
Visite flash : découverte d’œuvres emblématiques des collections 19 et 20 septembre Cité de l’architecture et du patrimoine Paris
20
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Des médiateurs sont présents dans le musée pour vous guider dans la découverte des œuvres, ils vous proposent de courtes présentations pour petits et grands.
Au programme :
La galerie des peintures murales
Très haut, et parfois très caché, une visite flash pour découvrir de magnifiques peintures murales de l’époque médiévale, reproduites à grandeur à la Cité.
14h30, 15h, 16h et 17h30
La galerie d’architecture médiévale et classique : 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et17h30
La galerie d’architecture contemporaine : 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro 75016 Paris Paris 75016 Paris Île-de-France 01 58 51 52 00 http://citedelarchitecture.fr [{« type »: « email », « value »: « billetterie@citedelarchitecture.fr »}, {« owner »: {« uid »: 22352958, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-09-03T13:09:02.530Z », « data »: [{« eventDuration »: « 15 », « bookingContact »: « billetterie@citedelarchitecture.fr », « response »: {« locatedAt »: {« city »: « Paris », « street »: « 1 place du Trocadu00e9ro », « latitude »: 48.862668, « postalCode »: « 75016 », « longitude »: 2.288584}, « passId »: 434564172, « isPending »: false, « addressId »: 1076333}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « billetterie@citedelarchitecture.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-03T13:09:02.210Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2570538, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-03T13:09:02.306Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 485017874, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789810200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-03T13:09:02.530Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/434564172 »}] La Cité de l’architecture & du patrimoine est installée dans le Palais de Chaillot, sur le parvis du Trocadéro et offre un point de vue imprenable sur la tour Eiffel.
L’un des plus grands centres d’architecture au monde qui abrite un musée, une bibliothèque, un auditorium, une école pour architectes, une librairie spécialisée et un restaurant. 22 000m², où il fait bon découvrir, regarder, apprendre, construire, s’amuser…
La Cité propose une expérience inédite : un tour de France des plus belles constructions du Moyen-Âge à nos jours. Maquettes et reproductions grandeur nature ; Un musée de l’architecture en 3D !
Ouverte toute l’année : collections, expositions, visites guidées, activités pour enfants et en familles.
Appréhender l’architecture et mieux connaître le paysage qui nous entoure est à la portée de tous à la Cité.
L’ensemble des programmes sont à retrouver sur citedelarchitecture.fr
Visite flash
© Cité de l’architecture et du patrimoine – Jim Prunier
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Design Week : Anthony Guerrée au Musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS 8 septembre 2026
- STAGE COLLAGE – TECHNIQUE MIXTES ÉRARD Paris 8 septembre 2026
- Yoga Vinyasa avec Shakti Candela Kiosque Citoyen du 12e PARIS 8 septembre 2026
- Dessin vital : exposition Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris 8 septembre 2026
- Écrivain public Médiathèque Virginia Woolf Paris 8 septembre 2026