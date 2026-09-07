AGENDA · Rives-du-Loir-en-Anjou
Visite flash des collections, Musée-château de Villevêque, Rives-du-Loir-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Musée-château de Villevêque · Rives-du-Loir-en-Anjou
Informations pratiques
Visite flash des collections Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Musée-château de Villevêque Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez découvrir le château, son cloître et ses collections, accompagnés par une médiatrice.
Musée-château de Villevêque 44 rue du Général De Gaulle 49140 Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Villevêque Maine-et-Loire Pays de la Loire
Venez découvrir le château, son cloître et ses collections, accompagnés par une médiatrice.
©Musées d’Angers
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