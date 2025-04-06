Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite Flash Dijon en 45 minutes Office de Tourisme Dijon

Visite Flash Dijon en 45 minutes Office de Tourisme Dijon

Visite Flash Dijon en 45 minutes Office de Tourisme Dijon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 11 Rue des Forges

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 15:45:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dijon

Visite Flash Dijon en 45 minutes

Office de Tourisme 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:45:00
fin : 2026-07-24 16:30:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-29

Découvrez l’essentiel de Dijon en seulement 45 minutes grâce à notre nouveau format Flash .
Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville dévoile une richesse patrimoniale exceptionnelle du Palais des Ducs et des États de Bourgogne à Notre-Dame, en passant par ses rues médiévales et devant ses élégants hôtels particuliers.
Une visite rythmée et accessible, idéale pour une première découverte ou un programme chargé.   .

Office de Tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44  info@otdijon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Flash Dijon en 45 minutes

L’événement Visite Flash Dijon en 45 minutes Dijon a été mis à jour le 2026-05-07 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès

À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)