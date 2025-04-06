Visite Flash Dijon en 45 minutes Office de Tourisme Dijon
Visite Flash Dijon en 45 minutes Office de Tourisme Dijon samedi 6 juin 2026.
Dijon
Visite Flash Dijon en 45 minutes
Office de Tourisme 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:45:00
fin : 2026-07-24 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-29
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Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville dévoile une richesse patrimoniale exceptionnelle du Palais des Ducs et des États de Bourgogne à Notre-Dame, en passant par ses rues médiévales et devant ses élégants hôtels particuliers.
Une visite rythmée et accessible, idéale pour une première découverte ou un programme chargé. .
Office de Tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com
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English : Visite Flash Dijon en 45 minutes
L’événement Visite Flash Dijon en 45 minutes Dijon a été mis à jour le 2026-05-07 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès
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