Informations pratiques

Visite flash et atelier « Farandoles d’assiettes ! » Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h30 Domaine de Senelles, dit » Maison des Assiettes » Lot-et-Garonne

À partir de 5 ans, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Partez à la découverte du « château aux assiettes » et admirez les nombreuses céramiques qui ornent ses façades récemment restaurées. La visite se poursuivra à la Micro-Folie avec un atelier créatif de décoration d’assiettes en carton, pour petits et grands.

Domaine de Senelles, dit » Maison des Assiettes » 765 Chem. de Carabelle, 47300 Bias, France Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « culture.microfolie@mairie-de-bias.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 18 96 01 »}] Au 19e, le propriétaire du domaine, Léon de Brondeau, transforme la maison d’habitation. Il ajoute une galerie, décore les façades avec des assiettes de sa collection et fait appel à des céramistes connus (Deck, Lodereau..)afin de créer des panneaux et des carreaux de céramique présentant différents thèmes. Ces éléments de décoration sont disposés de façon géométrique sur l’ensemble des façades. Il réalise également des collages de journaux satiriques et anticléricaux accompagnés de maximes dans la cage d’escalier.

Partez à la découverte du « château aux assiettes » et des nombreuses céramiques présentes sur les façades récemment restaurées, puis rendez-vous à la Micro-Folie pour un atelier de décoration en !…

©CAGV, Pays d’art et d’histoire