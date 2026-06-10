Visite flash la cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite flash la cité Plantagenêt

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:30:00

fin : 2026-07-15 16:15:00

Date(s) :

2026-07-15

Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale.

Jauge de 25 personnes. .

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite flash la cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72