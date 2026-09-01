Visite flash La civilisation du phoque (Journées Européennes du Patrimoine) Espace des Mondes Polaires Prémanon
samedi 19 septembre 2026 · Espace des Mondes Polaires · Prémanon
Informations pratiques
Prémanon
Visite flash La civilisation du phoque (Journées Européennes du Patrimoine)
Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 15:15:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le phoque avait traditionnellement un rôle central pour les Inuit, notamment dans la fabrication du kayak. Qajaq signifie d’ailleurs bateau de peaux en inuktitut. Ce bateau était cher aux yeux de Paul-Émile Victor. L’ethnologue a publié des croquis très précis du kayak groenlandais ainsi que des techniques qui lui sont liées. C’est ce que vous découvrirez lors de cette visite flash avec une de nos médiatrices culturelles.
Pour les enfants, la visite sera suivie d’un atelier durant lequel ils réaliseront un dessin d’observation sur le motif du kayak traditionnel inuit exposé dans le musée.
À partir de 10 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Dans la limite des places disponibles.
Des coloriages sont également à disposition des plus petits (en autonomie et en continu jusqu’à 17h30). .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English : Visite flash La civilisation du phoque (Journées Européennes du Patrimoine)
L’événement Visite flash La civilisation du phoque (Journées Européennes du Patrimoine) Prémanon a été mis à jour le 2026-08-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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