Visite flash : La conservation, Archives départementales Des Vosges, Épinal

Informations pratiques

Visite flash : La conservation Dimanche 20 septembre, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15 Archives départementales Des Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Une visite guidée de l’atelier reliure-restauration dédiée à la question de la conservation des archives et autres documents en péril. En prime, quelques conseils à appliquer chez soi.

Durée : 30 min.

Dimanche 20 septembre : 14h15 ; 15h15 ; 16h15 ; 17h15.

Archives départementales Des Vosges 3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329818070 http://www.archives.vosges.fr/

Visite flash : la conservation

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