Visite flash : La conservation, Archives départementales Des Vosges, Épinal
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales Des Vosges · Épinal
Informations pratiques
Visite flash : La conservation Dimanche 20 septembre, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15 Archives départementales Des Vosges Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Une visite guidée de l’atelier reliure-restauration dédiée à la question de la conservation des archives et autres documents en péril. En prime, quelques conseils à appliquer chez soi.
Durée : 30 min.
Dimanche 20 septembre : 14h15 ; 15h15 ; 16h15 ; 17h15.
Archives départementales Des Vosges 3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329818070 http://www.archives.vosges.fr/
Visite flash : la conservation
©CD88 / Soa Lesport
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