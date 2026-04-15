Visite Flash : La Goutte d’Eau – Stéphane Thidet, Chapelle de La Grave, Toulouse

Visite Flash : La Goutte d’Eau – Stéphane Thidet 22 mai – 4 octobre Chapelle de La Grave Haute-Garonne

Comprise dans le billet d’entrée | Se référer aux horaires indiqués

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T12:30:00+02:00 – 2026-05-22T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T15:00:00+02:00

La Crue de 1875 à travers… une goutte d’eau

Afin d’accompagner la découverte de l’installation La Goutte d’eau, des visites flash de 30 minutes sont proposées régulièrement au sein de l’exposition. Incluses dans le billet d’entrée, elles offrent aux visiteurs un temps de médiation pour approfondir leur expérience de l’œuvre.

Au fil de cette présentation, les médiateurs reviennent sur la démarche de l’artiste Stéphane Thidet et sur la place centrale de l’eau dans son travail. L’installation fait écho, de manière sensible et poétique, à la crue historique de la Garonne qui a marqué Toulouse il y a 150 ans. Plutôt que de représenter la catastrophe, l’artiste choisit la forme minimale de la goutte pour évoquer la mémoire du fleuve et la puissance ambivalente de l’eau.

En savoir plus

Chapelle de La Grave Rue du Pont Saint-Pierre 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.monuments.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229415529422 »}]

En 30 minutes, découvrez les clés de lecture de l’expositoin : sa symbolique, son dialogue avec l’architecture du lieu et le dispositif technique qui donne vie à cette installation monumentale.

©Alexandre Ollier