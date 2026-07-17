Visite flash : La numérisation, Archives départementales Des Vosges, Épinal
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales Des Vosges · Épinal
Informations pratiques
Visite flash : La numérisation Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Archives départementales Des Vosges Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Une visite guidée de l’atelier de numérisation dédiée à la question de la conservation des archives iconographies, et autres documents en péril vous est proposée. En prime, quelques conseils pour bien conserver ses photos chez soi.
Durée : maxi 30 min.
Dimanche 20 septembre : 14h00 ; 15h30 ; 17h00.
Archives départementales Des Vosges 3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329818070 http://www.archives.vosges.fr/
Visite flash : La numérisation
©CD88 / Soa Lesport
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