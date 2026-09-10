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Visite flash « L’Art nouveau, un patrimoine en péril ? », Musée de l’école de Nancy, Nancy

samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'école de Nancy · Nancy

Visite flash « L’Art nouveau, un patrimoine en péril ? », Musée de l’école de Nancy, Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de l'école de Nancy
Adresse
36-38 rue du sergent Blandan, 54000 Nancy
Ville
54100 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
Ouverture des inscriptions sur place 30 minutes avant la visite 25 personnes

Visite flash « L’Art nouveau, un patrimoine en péril ? » 19 et 20 septembre Musée de l’école de Nancy Meurthe-et-Moselle

Ouverture des inscriptions sur place 30 minutes avant la visite
25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Si l’Art nouveau est un courant majoritairement apprécié aujourd’hui, cela ne fut pas toujours le cas. L’historique et l’état de conservation des œuvres précieusement conservées par le musée de l’Ecole de Nancy en témoignent. Venez en découvrir une sélection au cours d’une visite commentée assurée par une médiatrice.

Musée de l’école de Nancy 36-38 rue du sergent Blandan, 54000 Nancy Nancy 54100 Haussonville – Blandan – Mon Désert – Saurupt Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 40 14 86 http://www.ecole-de-nancy.com/web/ De la vaste propriété d’Eugène Corbin subsistent une maison, un parc et une construction spectaculaire, un aquarium à trois niveaux attribué à Lucien Weissenburger.
À l’intérieur de la maison, une mise en situation des objets de tous types (mobilier, objets d’art, tissu, verre, céramique, …) permet de reconstituer l’atmosphère de 1900 sans être une stricte reconstitution. Le musée offre également un aperçu du mouvement Art nouveau français.
Si l’Art nouveau est un courant majoritairement apprécié aujourd’hui, cela ne fut pas toujours le cas. L’historique et l’état de conservation des œuvres précieusement conservées par le musée de de en…

©Ville de Nancy

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