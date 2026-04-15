Visite flash – L’avion de Clément Ader, Musée des arts et métiers, Paris

Visite flash – L’avion de Clément Ader Samedi 23 mai, 20h30, 22h00 Musée des arts et métiers Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Le défi que Clément Ader relève en concevant le premier avion est colossal : construire une machine à vapeur assez légère et puissante pour s’affranchir de la pesanteur. En 1890, une étrange chauve-souris mécanique s’apprête à franchir une étape décisive de la conquête de l’air.

Rendez-vous : Collection transports (rez-de-chaussée) – escalier d’honneur. Durée : 15 minutes

Musée des arts et métiers 60 Rue Réaumur, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 0153018220 https://www.arts-et-metiers.net Les collections comprennent des modèles anciens, des machines, des horloges du XVIIIe siècle, des appareils ou machines datant du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Les collections sont présentées au sein de sept espaces thématiques : instruments scientifiques, matériaux, construction, communication, énergie, mécanique, transports, auxquels il faut ajouter le Théâtre des automates. A voir également : le fardier de Cugnot, les avions d’Ader et de Blériot, le pendule de Foucault, l’Obéissante d’Amédée Bollée.

Présentation « L’avion de Clément Ader »

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Michèle Favareille