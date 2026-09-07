Visite Flash – L’église de Locmaria, Eglise Notre-Dame de Locmaria, Quimper
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame de Locmaria · Quimper
Informations pratiques
Visite Flash – L’église de Locmaria Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Notre-Dame de Locmaria Finistère
Visites Flash – Dimanche / 14h-18h – Durée : 15 minutes
Médiation volante réalisée par Marion Fulhaber – bénévole de Culture Connexions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir le berceau de Quimper et tous les secrets de son église millénaire.
Plongez dans l’histoire et l’architecture remarquable de cet édifice roman, pour mieux comprendre son passé et son importance historique.
Eglise Notre-Dame de Locmaria Place Bérardier, 29000, Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-de-locmaria-a-quimper L’église de Locmaria forme avec son cloître et le prieuré un ensemble patrimonial remarquable au sein du quartier originel de Quimper.
L’église date du 11e siècle, tandis que le prieuré est du 17e siècle, et le cloître de 1670. Les restes de ce cloître s’étendent du bras sud du transept au mur de clôture de la cour Est et présentent des restes d’arcatures. L’église est à peu près tout ce qui reste de l’abbaye fondée au 11e siècle et qui comprenait un monastère d’hommes et un de femmes. En 1132, elle devint prieuré de Saint-Sulpice, de Rennes, et le demeura jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Le couvent d’hommes a disparu depuis le 14e siècle. Place Bérardier
Venez découvrir le berceau de Quimper et tous les secrets de son église millénaire.
©Ville de Quimper
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