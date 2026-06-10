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Visite flash l’église Notre-Dame-du-Pré Place du Pré Le Mans

Visite flash l’église Notre-Dame-du-Pré Place du Pré Le Mans lundi 13 juillet 2026.

Lieu
Place du Pré
Adresse
Eglise Notre-Dame-du-Pré
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Tarif
3

Le Mans

Visite flash l’église Notre-Dame-du-Pré

Place du Pré Eglise Notre-Dame-du-Pré Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:30:00
fin : 2026-07-13 16:15:00

Date(s) :
2026-07-13

Découvrez l’histoire de cette église rebâtie au XIème et XIIème siècle à travers son architecture et ses trésors artistiques, qui seront à découvrir sur cette visite.
Jauge de 20 personnes.
Attention Pas de billetterie sur place.   .

Place du Pré Eglise Notre-Dame-du-Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Visite flash l’église Notre-Dame-du-Pré Le Mans a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72

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