Visite flash l’église Notre-Dame-du-Pré Place du Pré Le Mans
Visite flash l’église Notre-Dame-du-Pré Place du Pré Le Mans lundi 13 juillet 2026.
Le Mans
Visite flash l’église Notre-Dame-du-Pré
Place du Pré Eglise Notre-Dame-du-Pré Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:30:00
fin : 2026-07-13 16:15:00
Date(s) :
2026-07-13
Découvrez l’histoire de cette église rebâtie au XIème et XIIème siècle à travers son architecture et ses trésors artistiques, qui seront à découvrir sur cette visite.
Jauge de 20 personnes.
Attention Pas de billetterie sur place. .
Place du Pré Eglise Notre-Dame-du-Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite flash l’église Notre-Dame-du-Pré Le Mans a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72
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