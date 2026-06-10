Visite flash les jardins de la Cathédrale Maison du Pilier-Rouge Le Mans mercredi 15 juillet 2026.

Le Mans

Visite flash les jardins de la Cathédrale

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:45:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Exceptionnellement ouverts, découvrez la riche histoire archéologique de ces lieux occupés autrefois par l’ancien palais épiscopal.

Jauge de 20 personnes. .

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite flash les jardins de la Cathédrale Le Mans a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT72