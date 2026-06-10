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Visite flash les jardins de la Cathédrale Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Visite flash les jardins de la Cathédrale Maison du Pilier-Rouge Le Mans mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Maison du Pilier-Rouge
Adresse
41-43 Grande rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
16:45:00
Tarif
3

Le Mans

Visite flash les jardins de la Cathédrale

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:45:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Exceptionnellement ouverts, découvrez la riche histoire archéologique de ces lieux occupés autrefois par l’ancien palais épiscopal.
Jauge de 20 personnes.   .

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Visite flash les jardins de la Cathédrale Le Mans a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT72

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