Visite flash les jardins de la Cathédrale Maison du Pilier-Rouge Le Mans
Visite flash les jardins de la Cathédrale Maison du Pilier-Rouge Le Mans mercredi 15 juillet 2026.
Le Mans
Visite flash les jardins de la Cathédrale
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:45:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Exceptionnellement ouverts, découvrez la riche histoire archéologique de ces lieux occupés autrefois par l’ancien palais épiscopal.
Jauge de 20 personnes. .
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite flash les jardins de la Cathédrale Le Mans a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT72
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