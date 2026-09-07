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Visite flash : Les travaux de restauration de la cathédrale au XIXe siècle, Cathédrale Saint-Mammès, Langres

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Mammès · Langres

Visite flash : Les travaux de restauration de la cathédrale au XIXe siècle, Cathédrale Saint-Mammès, Langres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cathédrale Saint-Mammès
Adresse
Place Jeanne Mance, 52200 Langres, France
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne

Visite flash : Les travaux de restauration de la cathédrale au XIXe siècle 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Mammès Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Si la cathédrale date de la seconde moitié du XIIe siècle, elle a fait l’objet d’importants travaux salvateurs au XIXe siècle.
Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale.

Cathédrale Saint-Mammès Place Jeanne Mance, 52200 Langres, France Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325876767 Aménagement de la bibliothèque municipale dans une partie du cloître.
Si la cathédrale date de la seconde moitié du XIIe siècle, elle a fait l’objet d’importants travaux salvateurs au XIXe siècle.

© Restitution de l’état de la sacristie avant travaux. (Image générée par Google Gemini à
partir d’une modélisation 3D Sketchup)

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