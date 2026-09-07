Visite flash : Les travaux de restauration de la cathédrale au XIXe siècle, Cathédrale Saint-Mammès, Langres

Informations pratiques

Visite flash : Les travaux de restauration de la cathédrale au XIXe siècle 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Mammès Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Si la cathédrale date de la seconde moitié du XIIe siècle, elle a fait l’objet d’importants travaux salvateurs au XIXe siècle.

Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale.

Cathédrale Saint-Mammès Place Jeanne Mance, 52200 Langres, France Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325876767 Aménagement de la bibliothèque municipale dans une partie du cloître.

Si la cathédrale date de la seconde moitié du XIIe siècle, elle a fait l’objet d’importants travaux salvateurs au XIXe siècle.

© Restitution de l’état de la sacristie avant travaux. (Image générée par Google Gemini à

partir d’une modélisation 3D Sketchup)