Visite flash les vitraux de la cathédrale volet 1 les origines 43 Grande Rue Le Mans
jeudi 27 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite flash les vitraux de la cathédrale volet 1 les origines
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 16:45:00
fin : 2026-08-27 17:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Fruits d’une activité importante dès le Moyen Age et de la richesse artistique des grands maîtres-verriers, découvrez dans cette nouvelle visite les vitraux de la cathédrale, dont l’un est le plus ancien d’Europe conservé dans son église.
Jauge de 20 personnes.
Des jumelles vous seront prêtées lors de cette visite. Vous avez également la possibilité de ramener vos propres jumelles si vous en possédez. .
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
The result of significant activity dating back to the Middle Ages and the artistic brilliance of the great master glassmakers, discover in this new tour the cathedral’s stained-glass windows, one of which is the oldest in Europe still preserved in its original church.
L’événement Visite flash les vitraux de la cathédrale volet 1 les origines Le Mans a été mis à jour le 2026-08-06 par CDT72
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