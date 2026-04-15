Visite-flash MARSEILLE VUE PAR LES DETAILLE, 164 ANS DE PHOTOGRAPHIES : Du Vieux-Port à la Joliette, Musée d’histoire de Marseille, Marseille

Visite-flash MARSEILLE VUE PAR LES DETAILLE, 164 ANS DE PHOTOGRAPHIES : Du Vieux-Port à la Joliette Samedi 23 mai, 20h00, 22h00 Musée d’histoire de Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

En pleine Révolution Industrielle, le Vieux-Port doit s’agrandir, se transformer et s’adapter à une nouvelle cadence. Les photographies de l’exposition Detaille nous dévoilent ces bouleversements et la création des bassins de la Joliette !

Sur réservation au plus tard la veille des activités : musee-histoire@marseille.fr

Musée d’histoire de Marseille 2 Rue henri barbusse, 13001 Marseille, France Marseille 13001 1st Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491553600 https://musees.marseille.fr/musee-dhistoire-de-marseille-mhm http://www.musee-histoire.marseille.fr [{« type »: « email », « value »: « musee-histoire@marseille.fr »}] [{« link »: « mailto:musee-histoire@marseille.fr »}] A deux pas du Vieux-Port, et tout autour du site archéologique de la Bourse – Port Antique, le musée d’Histoire de Marseille, permet de découvrir les 26 siècles de la plus ancienne ville de France. Entièrement rénové en 2013, il est l’un des plus grands musées d’Histoire en France et en Europe. Le parcours muséographique s’appuie sur deux axes majeurs : Marseille est la plus ancienne ville de France et c’est une ville portuaire ouverte sur la mer Méditerranée. Le visiteur découvre l’histoire de la ville grâce à un fil d’Ariane maritime, reliant 13 séquences chronologiques, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Un musée vivant et innovant pour tous les publics. Chaque séquence historique se déploie autour d’un objet phare emblématique de la ville. De nombreux films et multimédia interactifs donnent vie aux objets et contextualisent les collections. Archéologues et historiens virtuels accueillent les visiteurs et introduisent la figure d’un grand témoin historique. Pour le jeune public: les Escales de l’Histoire, modules d’expérimentation pour s’initier, manipuler, expérimenter et apprendre en s’amusant ! Par la rue Henri-Barbusse ou par le Centre Bourse Métro: ligne1, station Vieux-Port ou Colbert/ligne 2 : Station Noailles Tramway: ligne 2, station Belsunce-Alcazar Voiture : parking Centre Bourse 7/7

En pleine Révolution Industrielle, le Vieux-Port doit s’agrandir, se transformer et s’adapter à une nouvelle cadence. Les photographies de l’exposition Detaille nous dévoilent ces bouleversements et …

©musée d’histoire de marseille