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Visite flash matières habitées, l’univers de Jean Touret Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Le Mans

Visite flash matières habitées, l’univers de Jean Touret Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Le Mans lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Eglise Sainte-Jeanne d'Arc
Adresse
Avenue Jean Jaurès
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
16:45:00
Tarif
3

Le Mans

Visite flash matières habitées, l’univers de Jean Touret

Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Avenue Jean Jaurès Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:45:00
fin : 2026-07-06 17:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Découvrez en 40 minutes cette toute nouvelle exposition exceptionnelle sur l’œuvre de Jean Touret, sculpteur majeur du XXème siècle.
Attention pas de billetterie sur place.
Jauge de 20 personnes.   .

Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Avenue Jean Jaurès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Visite flash matières habitées, l’univers de Jean Touret Le Mans a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72

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