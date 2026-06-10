Visite flash Max Ingrand et l’église du Pré, les vitraux du maître Place du Pré Le Mans lundi 13 juillet 2026.

Le Mans

Visite flash Max Ingrand et l’église du Pré, les vitraux du maître

Place du Pré Eglise Notre-Dame-du-Pré Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:45:00

fin : 2026-07-13 17:30:00

Date(s) :

2026-07-13

L’un des plus grands maîtres-verriers français de la seconde moitié du XXème siècle a créé un programme complet de vitraux pour l’église romane du Pré. Cet ensemble majeur de son œuvre est à découvrir dans le cadre d’une visite de 45 minutes.

Jauge de 20 personnes.

Attention Pas de billetterie sur place. .

Place du Pré Eglise Notre-Dame-du-Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite flash Max Ingrand et l’église du Pré, les vitraux du maître Le Mans a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72