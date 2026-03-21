Visite-flash, Musée Lalique, Wingen-sur-Moder
Visite-flash, Musée Lalique, Wingen-sur-Moder samedi 23 mai 2026.
Visite-flash Samedi 23 mai, 18h30 Musée Lalique Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
De 18h30 à 22h30, des médiatrices vous proposent des mini-visites en 5 min et vous parlent d’une thématique particulière dans le musée. Un artiste, une technique, une typologie d’objets, une anecdote historique… Picorez ce qui vous intéresse au fur et à mesure de la soirée !
Musée Lalique 40 Rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, France Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33388890814 http://www.musee-lalique.com Ouvert depuis le 2 juillet 2011, il présente au public l’univers de l’artiste René Lalique et de ses successeurs, du bijou au cristal en passant par le verre, entre Art nouveau et Art Déco. Train : ligne Strasbourg – Sarreguemines – Sarrebrücken – gare à 20 min à pied.
De 18h30 à 22h30, des médiatrices vous proposent des mini-visites en 5 min et vous parlent d’une thématique particulière dans le musée. Un artiste, une technique, une typologie d’objets, une anecdote…
© Musée Lalique
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