Visite flash : Porte et tour de Sous-Murs, Porte de Sous-Murs, Langres

Informations pratiques

Visite flash : Porte et tour de Sous-Murs 19 et 20 septembre Porte de Sous-Murs Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Suite aux travaux du Plan Remparts, le front Est du faubourg de Sous-Murs offre désormais une perspective inédite sur ces fortifications à la monumentalité délicate.

Porte de Sous-Murs 10 grande rue de Sous-Murs 52200 Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est La protection de la porte basse du faubourg de Sous-Murs était assurée par une avant-porte – une barbacane – à l’intérieur de laquelle se trouvait un bâtiment à usage d’octroi destiné à prélever l’impôt sur les marchandises entrant en ville.

La petite tour d’artillerie de Sous-Murs bâtie au début du XVIe siècle, protégeait la porte toute proche. En forme de fer à cheval, elle présente une salle unique pourvue d’embrasures latérales destinées au flanquement. De là, des arquebusiers pouvaient contrôler les abords immédiats, tandis que des canons de petit calibre pouvaient prendre place sur la terrasse.

L’enceinte de Sous-Murs a été entièrement restaurée en 1859 par le Génie militaire. Dans le cadre du Plan Remparts, la porte et la tour ont bénéficié d’une restauration complète en 2026. Accès libre

Suite aux travaux du Plan Remparts, le front Est du faubourg de Sous-Murs offre désormais une perspective inédite sur ces fortifications à la monumentalité délicate.

La porte de Sous-Murs avant les restaurations de 1855. © Collections Musées de Langres.