Visite flash Quand les archéologues racontent la Peste Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
Visite flash Quand les archéologues racontent la Peste Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement dimanche 14 juin 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Visite flash Quand les archéologues racontent la Peste
Dimanche 14 juin 2026 de 14h à 14h30 et de 15h à 15h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Visite flash au Musée d’Histoire de Marseille.
Les découvertes d’archéologie sous-marine à Marseille illustrent aussi l’histoire d’un évènement tragique celui du Grand Saint-Antoine qui pénètre le port de Marseille et répand la terrible Peste de 1720 en Provence !
Journées Européennes de l’Archéologie (JEA)
• Tout public (famille, enfant dès 6 ans)
• Durée 30 min
• Sans réservation, sous réserve de places disponibles .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Flash visit to the Musée d’Histoire de Marseille.
L’événement Visite flash Quand les archéologues racontent la Peste Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-07 par Ville de Marseille
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