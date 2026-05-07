Visite flash Vie et mort au Moyen Âge Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
Visite flash Vie et mort au Moyen Âge Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement dimanche 14 juin 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Visite flash Vie et mort au Moyen Âge
Dimanche 14 juin 2026 de 14h30 à 15h et de 15h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Visite flash au Musée d’Histoire de Marseille.
Une question de vie ou de mort ! Au cours de cette visite flash, découvrez comment l’archéologie terrestre et sous-marine raconte la vie quotidienne des vivants et les rites funéraires au Moyen Âge.
Journées Européennes de l’Archéologie (JEA)
• Tout public Famille, enfant dès 6 ans
• Durée 30 min
• Sans réservation, sous réserve de places disponibles .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Flash visit to the Musée d’Histoire de Marseille.
L’événement Visite flash Vie et mort au Moyen Âge Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-07 par Ville de Marseille
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