Visite flash Vie et mort au Moyen Âge Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Visite flash Vie et mort au Moyen Âge

Dimanche 14 juin 2026 de 14h30 à 15h et de 15h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Visite flash au Musée d’Histoire de Marseille.

Une question de vie ou de mort ! Au cours de cette visite flash, découvrez comment l’archéologie terrestre et sous-marine raconte la vie quotidienne des vivants et les rites funéraires au Moyen Âge.



Journées Européennes de l’Archéologie (JEA)



• Tout public Famille, enfant dès 6 ans

• Durée 30 min

• Sans réservation, sous réserve de places disponibles .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Flash visit to the Musée d’Histoire de Marseille.

L’événement Visite flash Vie et mort au Moyen Âge Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-07 par Ville de Marseille