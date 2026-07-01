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Visite fluviale du port de plaisance, Pole nautique Saint-Louis, Sète

samedi 19 septembre 2026 · Pole nautique Saint-Louis · Sète

Visite fluviale du port de plaisance, Pole nautique Saint-Louis, Sète

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Pole nautique Saint-Louis
Adresse
Môle Saint Louis, 34200 Sète
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Inscription obligatoire, places limitées

Visite fluviale du port de plaisance Samedi 19 septembre, 14h00 Pole nautique Saint-Louis Hérault

Gratuit. Inscription obligatoire, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Journées Port Ouvert – du Port de Sète – Sud de France
Samedi 20 septembre – Visite fluviale du port de plaisance
Visite commentée d’une heure sur les canaux sétois par les professionnels du Port
Découverte du port de plaisance depuis l’eau, de ses infrastructures et de ses actions de développement durable
Départ : Pôle Nautique Saint-Louis – Môle Saint-Louis 34200 SETE
de 14h à 18h00
https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2026/
⚠️ Les visites proposées par le Port de Sète sont gratuites, mais nécessitent une inscription en ligne obligatoire (places limitées).

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Journées Port Ouvert – du Port de Sète – Sud de France

©Port de Sète – Sud de France

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