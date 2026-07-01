Visite fluviale du port de plaisance, Pole nautique Saint-Louis, Sète

Informations pratiques

Visite fluviale du port de plaisance Samedi 19 septembre, 14h00 Pole nautique Saint-Louis Hérault

Gratuit. Inscription obligatoire, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Journées Port Ouvert – du Port de Sète – Sud de France

Samedi 20 septembre – Visite fluviale du port de plaisance

Visite commentée d’une heure sur les canaux sétois par les professionnels du Port

Découverte du port de plaisance depuis l’eau, de ses infrastructures et de ses actions de développement durable

Départ : Pôle Nautique Saint-Louis – Môle Saint-Louis 34200 SETE

de 14h à 18h00

https://www.sete.port.fr/journees-port-ouvert-2026/

⚠️ Les visites proposées par le Port de Sète sont gratuites, mais nécessitent une inscription en ligne obligatoire (places limitées).

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Journées Port Ouvert – du Port de Sète – Sud de France

©Port de Sète – Sud de France