Visite Focus | Un mirage nommé Ibiza Centre d’art de la photographie Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Visite Focus | Un mirage nommé Ibiza

Centre d’art de la photographie 9 Rue Saint-Esprit Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Découverte d’une oeuvre ou d’une série de photograohies de l’exposition Un mirage nommé Ibiza .

L’exposition Un mirage nommé Ibiza propose une plongée dans l’imaginaire et le mythe d’Ibiza, île paradisiaque et lieu de fête à renommée internationale. Cette exposition remonte à l’origine du mythe en partant des années 30, en passant par la période hippie, le début des fêtes et du tourisme de masse dans les années 70, les discothèques des années 80, les raves des années 90 jusqu’au début du XXIème siècle. Photographies, vidéos et documents viendront témoigner de la manière dont rêves, réalités et nostalgies s’enchevêtrent constamment dans notre société du loisir.

Gratuit

Crédit photo: Henry Roy, Es Vedrà Orange, Ibiza, 2004, photographie couleur © Henry Roy et ADAGP .

Centre d’art de la photographie 9 Rue Saint-Esprit Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13

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English : Visite Focus | Un mirage nommé Ibiza

L’événement Visite Focus | Un mirage nommé Ibiza Bergerac a été mis à jour le 2026-08-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides